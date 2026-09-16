E’ stato identificato il minorenne che ha accoltellato due giovani lo scorso lunedì su un treno della Circumflegrea a Napoli. La Polizia lo ha sottoposto a fermo. Il giovane è accusato dell’accoltellamento di due coetanei a bordo di un treno della Circumflegrea che viaggiava verso Licola la sera del 14 settembre. Il convoglio è stato fermato poi alla stazione di Pianura, dove sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Ragazzini accoltellati in vagone Circumflegrea, fermato un minorenne

Secondo quanto riferito da alcuni passeggeri presenti nel treno al momento dell’accoltellamento, sarebbe scoppiato un tafferuglio tra due gruppi di giovani per motivi futili. A quel punto le offese verbali avrebbero lasciato posto alla colluttazione, con la comparsa di un’arma bianca.

Due ragazzini avrebbero avuto la peggio. Il primo, classe 2010, è stato raggiunto da un fendente alla schiena e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, non in pericolo di vita; il secondo, del 2009, anche lui colpito alla schiena oltre che a un braccio, verserebbe in condizioni gravi.

Le indagini hanno permesso di identificare il responsabile, che resta in attesa dell’udienza di convalida del fermo. La Polizia rende noto che sono in corso ulteriori investigazioni per accertare il coinvolgimento di altri soggetti.