Smarrisce il telefono a Forcella durante i festeggiamenti per lo scudetto. I tifosi fanno una colletta e le consegnano 300 euro per comprargliene uno nuovo. A beneficiare della raccolta fondi promossa dai residenti una turista straniera, vittima di una disavventura finita però nel migliore dei modi.

Forcella (Napoli), smarrisce telefonino durante la festa scudetto: residenti gliene ricomprano uno

Obiettivo: ridare il sorriso alla turista e lasciarle in lei un bel ricordo della città. E’ con questo spirito che un gruppo di residenti di Forcella, durante i festeggiamenti per il terzo scudetto, si sono mobilitati dopo aver visto una straniera in difficoltà per aver perso poco prima il suo smartphone. «Ragazzi – si sente tra la folla – date 10 euro a testa, accattammo ‘o cellulare ‘a signora».

Senza esitazioni, in pochi minuti le sono stati consegnati 300 euro per un cellulare nuovo. A detta di alcuni residenti del rione, la turista è rimasta estasiata dal gesto e ha continuato i festeggiamenti. I tifosi hanno ironizzato e hanno invitato la donna tornare in città: «Signora tornate a Napoli, ci facciamo un selfie con il telefono nuovo».