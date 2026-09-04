Somma Vesuviana, insieme alla compagna non si ferma all’alt col camion rubato e si schianta

Paura a Somma Vesuviana, dove un camion risultato rubato è stato protagonista di un inseguimento per le strade della città, terminato con uno schianto contro un muro. I carabinieri hanno arrestato un 33enne e denunciato una donna di 30 anni che si trovava a bordo del mezzo.

Camion rubato intercettato dai carabinieri

Tutto è iniziato durante un servizio di pattugliamento dei carabinieri della stazione di Somma Vesuviana. I militari hanno individuato un camion risultato rubato durante la notte e hanno intimato al conducente di fermarsi.

L’uomo, però, non avrebbe rispettato l’alt e avrebbe proseguito la marcia. È così iniziato un inseguimento per le strade di Somma Vesuviana. A bordo dell’autocarro si trovavano un 33enne e una 30enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

L’inseguimento finisce in via Pomigliano

La fuga è terminata in via Pomigliano, dove il conducente ha perso il controllo del camion, finendo contro un muro. I carabinieri hanno raggiunto immediatamente il mezzo e fatto scendere i due occupanti. Dagli accertamenti successivi sarebbe emerso che il camion era stato rubato la sera precedente.