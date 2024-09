Un’imboscata per moglie e suocera. Si apposta all’esterno di una pizzeria e salta addosso alle due donne colpendoli con pugni e calci. In manette è finito un 38enne che non voleva in nessun modo separarsi dalla moglie. La scena si è consumata ai Quartieri Spagnoli in presenza di un bimbo di tre anni.

Napoli, non accetta la fine del matrimonio: all’esterno della pizzeria picchia moglie e suocera davanti al figlio

Le due donne ed il piccolo stavano cenando in pizzeria. Il marito si è appostato all’esterno e ha aspettato che uscissero per scagliarsi contro di loro. Ha preso a pugni prima la moglie poi la suocera, le ha minacciate di sfregiarle con l’acido, in passato l’ha già fatto.

Il figlio ha iniziato a piangere disperato. Clienti e dipendenti del locale spaventati, qualcuno ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli, sono state acquisite le immagini della pizzeria e quelle delle telecamere installate lungo il percorso di fuga dell’uomo.

Il 38enne è stato catturato poche ore dopo e arrestato in flagranza differita per maltrattamenti in famiglia. È ora in carcere, in attesa di giudizio. Per le due vittime, lesioni guaribili in 20 e 7 giorni.