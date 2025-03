Non si terranno funerali pubblici per Emanuele Durante, il giovane di 20 anni ucciso a colpi di pistola lo scorso sabato 15.

Napoli, niente funerali pubblici per Emanuele Durante: decisione del questore per motivi di sicurezza

La decisione di vietare le esequie pubbliche è stata presa dal questore di Napoli, Maurizio Agricola, per motivi di ordine pubblico, dopo un’accurata valutazione della situazione. La scelta è stata confermata nel corso dell’ultimo comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, presieduto dal prefetto Michele Di Bari. Gli approfondimenti effettuati in prefettura hanno portato le autorità a ritenere che una cerimonia pubblica potesse comportare rischi per la sicurezza cittadina, soprattutto alla luce delle possibili tensioni legate all’omicidio del giovane.

Emanuele Durante è stato vittima di un agguato mortale a Napoli. L’omicidio, avvenuto mentre il ragazzo era a bordo di uno scooter.

La decisione del questore di negare il rito pubblico rientra in una strategia adottata già in altre occasioni simili, volta a evitare che i funerali possano trasformarsi in momenti di esaltazione o tensione sociale. Non è ancora chiaro se verrà consentita una cerimonia privata per i familiari più stretti. Le indagini sull’omicidio sono in corso e le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’agguato e individuare i responsabili.