Napoli. Sotto l’effetto di droga e alcol, ha impugnato un coltello e lo ha puntato contro il padre. Grazie all’intervento dei Carabinieri, un 27enne dei Ponti Rossi, già noto alle forze dell’ordine, è stato disarmato e arrestato per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

Napoli, minaccia il padre con un coltello per soldi: arrestato 27enne

Ad allertare le forze dell’ordine è stata la mamma che, in quei momenti concitati, è riuscita a comporre il 112 e a chiedere aiuto. I militari dell’Arma hanno raggiunto l’abitazione in pochi minuti: qui hanno notato il giovane che brandiva ancora tra le mani il coltello. Dopo una breve colluttazione, il 27enne è stato così immobilizzato e disarmato.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe preteso denaro dal padre e lo avrebbe fatto minacciandolo con un arma da taglio. Non è la prima volta che il figlio chiede soldi ai genitori per potere acquistare sostanze stupefacenti e alcolici: in passato, infatti, si erano verificati altri episodi simili durante i quali il 27enne aveva minacciato, come questa volta, mamma e papà pur di ottenere denaro.

Per fortuna la vicenda ha avuto un epilogo diverso: gli uomini della benemerita lo hanno fermato in tempo prima che il peggio potesse accadere. Il ragazzo è stato poi accompagnato in carcere, dove è in attesa di giudizio.