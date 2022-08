Sarebbe bastato un apprezzamento ad una donna per scatenare la furia di due napoletani in vacanza ad Ischia. È accaduto in un ristorante di un hotel dell’isola verde. Un 35enne e un 37enne, entrambi di Napoli e già noti alle forze dell’ordine, hanno aggredito uno dei camerieri colpendolo anche con una bottiglia di vetro in testa.

Ischia, rissa in un hotel: cameriere pestato per un apprezzamento ad una cliente

Secondo una ricostruzione ancora tutta da verificare, la lite sarebbe scoppiata per un complimento fatto dal dipendente del locale ad una delle donne in compagnia dei due uomini.

Il giovane è stato trasportato immediatamente in elicottero all’ospedale del Mare. I medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al volto: se la caverà con 45 giorni di prognosi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, dopo aver ricevuto una segnalazione per rissa. I militari dell’Arma hanno identificato e denunciato per lesioni gravissime i due napoletani.

Di recente, sempre a Ischia, si è verificata un’altra rissa: un gruppo di teppisti ha preso di mira e malmenato brutalmente un giovane di origine straniera. Da approfondire la dinamica dell’aggressione che, secondo quanto trapelato, sarebbe di matrice razzista. Continuano le indagini dei carabinieri della stazione e della compagnia di Ischia per risalire alla identità di tutti i componenti della banda.