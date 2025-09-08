Paura nel cuore di Napoli, dove i carabinieri della compagnia Centro hanno arrestato un uomo di 51 anni con l’accusa di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.

Napoli, minacce alla figlia 24enne perché omosessuale: “Cambia cognome o ti uccido”

L’uomo si era presentato nel bar della zona di Santa Chiara dove lavora la figlia, 24 anni, provocandola con frasi offensive e intimandole di “cambiare cognome”. Alla base della rabbia, secondo quanto ricostruito dai militari, il rifiuto di accettare l’omosessualità della ragazza, già oggetto di precedenti discussioni violente in famiglia.

In serata il 51enne si è ripresentato sotto l’abitazione della figlia e della ex compagna. Ha iniziato a colpire violentemente la porta con pugni e calci, urlando minacce di morte. La giovane, spaventata, si è barricata in casa e ha chiesto aiuto.

I carabinieri, allertati dalla centrale operativa, lo hanno sorpreso mentre tentava di sfondare l’ingresso. Nemmeno la presenza delle forze dell’ordine ha fermato l’uomo, che ha continuato a rivolgere pesanti minacce contro la figlia. Arrestato, è stato trasferito in carcere. Secondo gli investigatori non era la prima volta che episodi simili si verificavano.