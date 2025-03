Nella giornata di ieri, venerdì 7 marzo, la Polizia di Stato ha messo a segno due importanti operazioni contro la criminalità a Napoli, arrestandone due persone per detenzione illegale di armi e sostanze stupefacenti.

Napoli, migliaia di euro e armi nascoste sotto al letto: doppio arresto della Polizia

Il primo intervento è stato effettuato dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli presso un’abitazione in via Al Chiaro di Luna a Ponticelli, dove è stato arrestato un 29enne napoletano con precedenti di polizia. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno scoperto, nascosta nel vano letto, una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e un caricatore con 8 cartucce. Inoltre, sono state rinvenute altre 20 cartucce dello stesso calibro e circa 7.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Il giovane è stato arrestato per detenzione illegale di arma clandestina.

Nella stessa mattinata, un’altra operazione è stata condotta in via Mario Palermo, dove gli agenti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un 24enne napoletano, anch’egli con precedenti di polizia. Durante la perquisizione, è stato trovato un borsello nascosto nella camera da letto contenente 9 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 122 grammi, e 1.130 euro in contanti, anch’essi suddivisi in banconote di diverso taglio. Il 24enne è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Entrambi gli arrestati sono stati condotti presso le autorità competenti, mentre proseguono le indagini per accertare eventuali collegamenti con altre attività criminali.