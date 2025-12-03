Disagi e rallentamenti nella mattinata di oggi, mercoledì 3 dicembre, per gli utenti della Linea 1 della metropolitana di Napoli, dove la circolazione è stata interrotta sull’intera tratta a causa del malore accusato da un passeggero. L’episodio è avvenuto nei pressi della stazione Università, in piazza Bovio, quando una persona a bordo di un convoglio si è improvvisamente sentita male.

Napoli, metro Linea 1 sospesa: passeggero colto da malore nella stazione Università

A confermare lo stop è stata ANM, che sui social ha comunicato: “Il servizio è sospeso su tutta la tratta per malore di un passeggero”. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre i viaggiatori hanno dovuto fare i conti con ritardi e corse cancellate. In attesa della ripresa del servizio, ANM invita gli utenti a monitorare gli aggiornamenti sui canali ufficiali.

La sospensione della Linea 1, una delle arterie principali della mobilità cittadina, ha generato inevitabili disagi soprattutto nelle ore di punta, con flussi di passeggeri dirottati su bus e alternative di superficie.