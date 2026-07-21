Caivano, Michele trovato morto in casa: l’allarme dei colleghi, inutili i soccorsi

Tragedia a Caivano, dove un uomo di 49 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. A riportare la notizia è Il Mattino. La vittima è Michele Di Palo, molto conosciuto in città per la sua attività di pavimentista. La sua improvvisa scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra familiari, amici e conoscenti.

L’allarme lanciato dai colleghi di lavoro

Il drammatico episodio si è verificato in via Mazzini, dove l’uomo viveva da tempo. A far scattare l’allarme sono stati i suoi colleghi di lavoro che, non vedendolo arrivare sul cantiere come di consueto e non riuscendo a contattarlo telefonicamente, hanno deciso di rivolgersi ai Carabinieri della Compagnia di Caivano. I militari sono intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno dovuto forzare la porta d’ingresso dell’abitazione.

Michele Di Palo trovato senza vita nella sua abitazione

Una volta entrati nell’appartamento, i soccorritori hanno trovato Michele Di Palo disteso a terra, ormai privo di vita. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato purtroppo inutile. Sul posto è intervenuto anche il medico legale, che ha eseguito i primi accertamenti sul corpo.

La causa del decesso: sarebbe stato un arresto cardiaco

Secondo quanto emerso dai primi rilievi medico-legali, il decesso sarebbe riconducibile a un arresto cardiaco. Gli accertamenti avrebbero escluso altre cause, confermando che si sarebbe trattato di una morte dovuta a cause naturali.