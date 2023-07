Da due giorni non si sentiva bene e stava manifestando i sintomi di una trombosi venosa profonda. Alla fine è stato stroncato ieri mattina da un malore improvviso. A perdere la vita Nicola Vetrano, 58 anni, attivista politico della sinistra napoletana, già consigliere della terza municipalità e noto avvocato cassazionista.

Napoli, malore improvviso: muore attivista e noto avvocato. Oggi i funerali

Originario di Portici, aveva vissuto a Napoli, nel centro storico, e da poco si era trasferito a Coroglio, quartiere Bagnoli. Increduli amici e compagni di partito per l’accaduto. Numerosi i commenti di cordoglio sui social apparsi in queste ore.

“Nicola era genuino,– dice Salvatore Romano, un suo amico – disordinato, con la cintura del pantalone abbottonata sempre al punto sbagliato. Leale , duro, preparato. Per poter discutere con lui – continua Salvatore – bisognava studiare. La storia della sinistra napoletana degli ultimi vent’anni è passata pure per Nicola. Ha combattuto, ha partecipato, ha vinto e ha perso”.

E invece Monica scrive: Che dolore, quanti ricordi e quante battaglie insieme, per la giustizia, contro le disuguaglianze. Mancheranno il suo sorriso e la sua forza, lavoreremo anche in suo nome – come sempre – per una società più giusta”.

Le circostanze del suo decesso non sono note. E’ certo però che da due giorni aveva accusato i sintomi di una trombosi. I funerali, che saranno celebrati nella chiesa di Santa Maria di Materdei, si terranno oggi, giovedì 27 luglio, alle 14.30.