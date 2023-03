Prima un malore avrebbe ucciso il figlio. Poi la mamma, lasciata sola a se stessa, sarebbe morta di inedia pochi giorni dopo. Sarebbe questa la spiegazione della tragedia in cui hanno perso la vita madre e figlio in un appartamento del civico 894 di via Posillipo a Napoli.

Napoli, madre e figlio morti in casa: svolta nel giallo

Non ci sarebbero ipotesi di morte violenta dietro il macabro ritrovamento dei due corpi avvenuto ieri in un condominio della zona collinare di Napoli. A ritrovare i due cadaveri gli uomini del commissariato di Polizia, allertati da una telefonata di un residente preoccupato dal fatto che i due non dessero notizie da giorni. Gli agenti sono entrati con l’aiuto dei Vigili del Fuoco e hanno ritrovato i corpi senza vita di madre e figlio. A quel punto è intervenuta anche la Scientifica.

Dalla prima ispezione cadaverica sembra scontata la pista della morte per cause naturali. Per via di un malore improvviso, sarebbe deceduto prima l’uomo di 67 anni, verosimilmente 4-5 giorni fa. Era lui ad assistere la mamma invalida e non autosufficiente. Venuto meno il sostegno del figlio, la donna sarebbe morta pochi giorni dopo, senza avere la possibilità di chiedere aiuto. Una fine tragica per entrambi. La Procura della Repubblica ha disposto ugualmente l’autopsia sui due corpi.