Prima la lite poi gli spari nel locale del centro storico di Napoli: attività chiusa per 60 giorni

Lite con sparatoria nel centro storico di Napoli, locale chiuso per 60 giorni. È stata questa la decisione del Questore di Napoli dopo i fatti accaduti nella prima mattinata di domenica 21 aprile.

Secondo quanto ricostruzione dagli agenti di Polizia, un cittadino della Repubblica Domenicana di 28 anni, poi rintracciato e sottoposto a fermo di Polizia per tentato omicidio, a seguito di una lite scaturita per futili motivi all’interno del locale, aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco ferendo un uomo alla gamba. Inoltre, l’esercizio commerciale era già stato oggetto di due precedenti chiusure, una nel 2020 ed una nel 2023 per altri episodi.

Il provvedimento, eseguito ieri, è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.