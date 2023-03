Trovati morti mamma e figlio. Si tinge di giallo il macabro rinvenimento avvenuto a in un’abitazione a Posillipo, quartiere collinare di Napoli. Le due vittime sono una donna di 95 anni e il figlio di 67 anni.

Giallo a Posillipo, mamma e figlio trovati morti in casa

A lanciare l’allarme sono stati alcuni condomini. Da qualche giorno, infatti, non si avevano notizie di entrambi. A quel punto sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia che, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, hanno forzato la porta di ingresso dell’appartamento in via Posillipo e hanno rinvenuto i due corpi senza vita.

Le cause della morte sono ancora ignote. Al momento sono in corso gli accertamenti della sezione scientifica impegnata nei sopralluoghi insieme ai poliziotti del Commissariato di Posillipo. Non è esclusa alcuna ipotesi: dal decesso per cause naturali alla pista dell’omicidio-suicidio. Informata anche la Procura della Repubblica, che potrebbe disporre l’esame autoptico sui due cadaveri.