Tre furti in tre ore. Ad arrestare “Bonnie e Clyde” di Afragola, una coppia di coniugi – lui 60enne, lei 54enne -, sono stati i Carabinieri della locale Stazione di Macerata Campania, che da giorni erano sulle loro tracce.

Tre furti in tre ore tra Napoli e Caserta: in manette marito e moglie

Moglie e marito sono stati bloccati in via Matteotti a Volla, in provincia di Napoli, subito dopo aver caricato a bordo del loro Fiat Doblò una motocicletta, del valore di 1000 euro, rubata da un’abitazione, all’interno della quale si erano introdotti forzando la porta d’ingresso. I due ladri erano stati individuati, seguiti e osservati dai militari dell’Arma che, a momento giusto, sono entrati in azione arrestandoli.

Gli uomini della Benemerita hanno poi perquisito il furgoncino, trovando all’interno, oltre al ciclomotore, anche una mountain bike da 1200 euro, un’idropulitrice e diversi pacchi di caffè dal valore di 150 euro, ma anche strumenti di lavoro rubati da due diverse abitazioni a Cercola.

Denunciati per ricettazione

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dei coniugi. Qui i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato uno scooter simile alla Vespa 50, un’idropulitrice, un monopattino, un hoverboard, tre biciclette di cui una elettrica, rubati in provincia di Caserta. Motivo per i quale i due sono stati denunciati per ricettazione. È probabile, dunque, che i coniugi fossero soliti rivendere la refurtiva a terzi.

Parte del materiale è stato restituito ai legittimi proprietari mentre, per l’ulteriore materiare sequestrato, sono in corso accertamenti finalizzati alla individuazione dei proprietari, per lo più casertani, per la restituzione. Il 60enne è stato accompagnato a Poggioreale; mentre la 54enne al carcere di Pozzuoli.