È morto, all’età di 51 anni, Peppe Giannino, storico pr di Napoli, imprenditore e gestore di tanti locali sia nel capoluogo partenopeo che a Milano. A stroncarlo una malattia contro la quale combatteva da tempo.

Napoli, lutto nella movida: morto lo storico pr Peppe Giannino

Giannino era considerato come il “re della movida”. Dal Madison Street al Rione Alto ai locali moderni è stato uno dei pionieri del by night partenopeo e non solo. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza, che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la terribile e prematura perdita. “Una persona perbene, leale, onesta, eri la parte sana in mondo malato e marcio. Sei stato il PR, perché così amavi definirti, più forte che abbia mai conosciuto”, lo ricorda José in un post su Facebook.

“Ti conosco da circa 30 anni – scrive Maurizio – non c’è stato un solo momento nel quale non ti abbia visto sorridente, grintoso e pieno di energie. Hai dimostato di essere un grande fino alla fine, Fortuna ed i tuoi figli saranno sempre orgogliosi dell’uomo straordinario che sei stato, buon viaggio amico mio”. Peppe Giannino la moglie Fortuna e due figli.