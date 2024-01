Nella scorsa serata, gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato un intervento decisivo nel quartiere di Napoli durante un’operazione mirata alla lotta contro lo spaccio di droga.

Napoli, lotta allo spaccio di droga: arrestati due pusher

In via Cesare Rossaroll, i poliziotti hanno notato uno scooter con a bordo due uomini che si stavano avvicinando a un’auto parcheggiata. L’attenzione degli agenti è stata richiamata da uno scambio sospetto tra il conducente dell’auto e il passeggero dello scooter, che sembrava consegnare qualcosa in cambio di denaro.

Tempestivamente intervenuti, gli agenti hanno bloccato le tre persone coinvolte nell’atto. Durante la perquisizione, il conducente dell’auto è stato trovato in possesso di un involucro contenente cocaina, con un peso approssimativo di 0.45 grammi. I due uomini a bordo dello scooter, entrambi napoletani con precedenti specifici, sono stati trovati in possesso di tre involucri di marijuana, con un peso complessivo di circa 4.5 grammi, e di 925 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività delittuosa legata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Due uomini, un 33enne e un 38enne sono stati tratti in arresto con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Inoltre, il 38enne è stato denunciato per guida senza patente. Il conducente dell’auto è stato sanzionato amministrativamente per il possesso di sostanze stupefacenti destinate al consumo personale.