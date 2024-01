Sono in fase di completamento i lavori del nuovo molo Beverello. Entro un mese saranno completati e poi, dopo due mesi di collaudo, il terminal sarà aperto al pubblico. Via i pre-fabbricati in cemento per dare spazio a una struttura moderna ed efficiente.

Napoli, quasi completati i lavori del nuovo Molo Beverello: passeggiata e vista mozzafiato sul Vesuvio

Il molo, che secondo i tempi dell’Autorità Portuale di Napoli sarà inaugurato tra giugno e settembre 2024, include anche ristoranti, bar e caffetterie. Le biglietterie nuove di zecca sono quasi ultimate. Sopra di esse si sviluppa una lunga passeggiata in cemento, che offrirà ai turisti in attesa degli imbarchi un fantastico affaccio sul Golfo di Napoli e alle spalle la scenografia del Maschio Angioino.

Completato il cantiere, scatterà la fase di collaudo e partirà l’installazione di fioriere, corrimani e arredi urbani a completamento della struttura. Il nuovo molo Beverello sarà un fiore all’occhiello nella compagine architettonica del lungomare di Napoli e prenderà il posto dei fabbricati in cemento che ospitavano le vecchie biglietterie. Non ci saranno più le file di persone intrappolate sotto al sole. Il terminal adesso prevede bar e ristoranti al coperto per rendere più confortevole l’attesa prima dell’imbarco.

“Si proceda all’affidamento del terminal”

Soddisfazione nelle parole del parlamentare Francesco Emilio Borrelli e di Lorenzo Pascucci, che in questi giorni hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere. “A fine mese quando i lavori saranno probabilmente terminati – spiegano i due Verdi – Si deve procedere all’affidamento per la gestione del terminal che è molto ampio e funzionale. Invece la passeggiata realizzata sulla parte alta potrebbe rappresentare una svolta per la città e per i turisti. Finalmente”.