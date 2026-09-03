Si è reso conto di quello che aveva fatto e si presentato in Questura, a Napoli, accompagnato dal suo avvocato, il 42enne che ieri ha sparato un colpo di pistola in un’officina del centro, dopo avere litigato con il meccanico 52enne dal quale lo scorso gennaio aveva acquistato uno scooter.

Napoli, lo scooter acquistato ha dei difetti: va dal meccanico e spara, sottoposto a fermo

La vittima, come spiega l’Ansa, è rimasta ferita. Tutto è avvenuto ieri pomeriggio, in via Salvator Rosa: il 42enne, con problemi di droga, da tempo si lamentava dei difetti del motorino che aveva acquistato e come ha detto anche agli agenti della Polizia di Stato, dopo avere ricevuto, per l’ennesima volta, risposte sgradite, è andato a prendere una pistola e poi è tornato per sparare un colpo di pistola a terra – ha riferito – solo a scopo intimidatorio.

Il 42enne, che è in cura presso un sert ed è affetto da importanti problemi di salute, davanti al suo legale, l’avvocato Giovanna Limpido, ha ammesso le sue responsabilità: è stato sottoposto a fermo (il sostituto procuratore è Ivana Fulco e i reati contestati sono tentato omicidio e possesso di arma) e poi chiuso nel carcere di Poggioreale in attesa della convalida del provvedimento precautelare da parte del giudice per le indagini preliminari.