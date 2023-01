Napoli. Lo accoltella e lo lascia a terra in una pozza di sangue: arrestato 16enne

Tragedia sfiorata a Scampia dove un 16enne è stato accoltellato al culmine di una lite. I fatti sono accaduti nella serata di ieri, mercoledì 11 gennaio, in via Hugo Pratt. I poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti sul posto dopo una segnalazione.

Scampia, lite sfocia nel sangue: 16enne accoltellato 3 volte da coetaneo

Quando gli agenti sono giunti sul posto hanno trovato il ragazzino riverso a terra in una pozza di sangue con una ferita da arma da taglio ed una donna che ha raccontato di aver udito delle urla per poi notare la vittima a terra sanguinante. Poco dopo, G.S., 16 anni, si è costituito presso gli uffici della Questura dove gli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio prevenzione Generale lo hanno arrestato per tentato omicidio aggravato.

Il giovane ha confessato, si è detto amareggiato per quanto accaduto a Scampia. L’aggressore ha fatto ritrovare anche il coltello con il quale aveva aggredito il proprio coetaneo. Ora è accusato di tentato omicidio, dopo aver colpito tre volte un ragazzino della sua stessa età.