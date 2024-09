Pestato selvaggiamente da due coetanei dopo la discussione con la fidanzatina di uno dei due aggressori. La vittima è Bruno, 16 anni, studente dell’Istituto Caruso, di fronte al liceo Caccioppoli.

Napoli, raid punitivo: 16enne pestato da due coetanei dopo lite con ragazzina

Il raid punitivo è scattato dopo aver avuto una lite con una sua coetanea durante una serata trascorsa in piazzetta Orientale a Napoli. Nel corso del diverbio, la ragazza l’avrebbe minacciato: “Ti mando il mio fidanzato e ti faccio picchiare”.

Così è stato. Il 16enne è stato raggiunto fuori scuola dal fidanzato della sua amica accompagnato da un altro ragazzo. I due hanno prima preso a schiaffi Bruno, poi l’hanno trascinato a terra e preso a calci in faccia fino a rompergli il setto nasale. Il giovane è stato soccorso dal personale scolastico è trasportato all’Ospedale del Mare dov’è attualmente ricoverato.

“Due contro uno”

“Bruno sta meglio ma ha avuto tanta paura”, racconta la madre della vittima, Giuseppina, che si è rivolta al deputato dell’alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli. “È stato preso alla sprovvista e poi erano in due, più grandi di lui, contro uno. Si aspettava che venisse a trovarlo quel ragazzo, perché avrebbe voluto parlargli, ma di certo non si aspettava un’aggressione. Non auguro a nessuna mamma di vivere un’esperienza simile con un figlio che ha rischiato di essere ammazzato”.

“Viviamo in tempi in cui si fanno regolamenti di conti anche tra minori, per questioni futili poi. A Pompei un ragazzino è stato accoltellato il primo giorno di scuola”, il duro commento di Francesco Emilio Borrelli.

Accoltellato a Pompei

Si tratta del secondo gravo episodio consumato a pochi giorni dalla ripresa delle lezioni scolastiche a Napoli. Altrettanto inquietante l’accoltellamento avvenuto ieri fuori da un istituto superiore a Pompei, dove un 14enne è stato accoltellato al culmine di una lite.