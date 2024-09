Momenti di tensione oggi a Pompei, dove una lite tra adolescenti in una scuola superiore è degenerata in un accoltellamento. L’episodio è avvenuto poco prima delle 13 all’Istituto Alberghiero di Pompei, situato in pieno centro cittadino. Un 14enne è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un coetaneo con un’arma da taglio.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti del vicino commissariato di polizia, che hanno isolato l’area e fermato il presunto aggressore, conducendolo nei loro uffici. Nel frattempo, il personale del 118, arrivato prontamente con un’ambulanza, ha prestato le prime cure al giovane ferito. Fortunatamente, dai primi accertamenti medici, sembra che il ragazzo abbia riportato solo ferite superficiali da arma da taglio e non sia in gravi condizioni.

14enne accoltellato a Pompei: fermato il presunto aggressore

Il presunto aggressore è stato portato al commissariato in attesa delle disposizioni del PM di turno presso la Procura per i Minorenni di Napoli. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto per chiarire le motivazioni della lite e le eventuali responsabilità.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità scolastica e i genitori, sollevando ancora una volta il tema della sicurezza nelle scuole e della gestione dei conflitti tra giovani. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.