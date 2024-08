Rissa in pieno centro in via Goethe, a Napoli, a due passi da via Toledo e piazza Municipio. Due gruppi di persone si sono azzuffate per una banale questione di parcheggio. La scena è stata immortalata da alcuni video girati dai residenti e poi diffusi dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli.

Napoli, rissa per una questione di parcheggio: “Scene da barrio sudamericano”

A scontrarsi sarebbero stati – secondo una prima ricostruzione – i dipendenti di un’autorimessa della zona e alcuni clienti, turisti svedesi, che si sarebbero rifiutati di pagare l’importo della sosta dopo aver trovato dei danni sulla carrozzeria delle auto lasciate in custodia. La violenta rissa ha creato ripercussioni al traffico, sia automobilistico che pedonale.

A raccontare quanto accaduto è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che sui social network ha pubblicato anche i video della violenta rissa. Il deputato ha commentato: “Una scena degna di un barrio sudamericano ma forse neanche li avvengono più certi episodi. L’ennesima tacca sulla vergogna di Napoli. Una bandiera portata alta e fieramente da violenti, delinquenti e cialtroni che fa ombra al volto sano di questa città. Abbiamo chiesto al Questore di identificare tutte le persone coinvolte nella rissa e di prendere provvedimenti seri”.

Le denunce

I poliziotti, giunti sul posto, hanno iniziato a raccogliere elementi utili ai fini della ricostruzione dei fatti accertando, anche grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di un esercizio commerciale presente sul luogo.

Proprio grazie alle attività di indagine, gli operatori sono riusciti a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e ad identificare 8 soggetti, di cui 4 di nazionalità svedese e 4 napoletani, tra i 21 e i 56 anni, che sono stati, pertanto, deferiti all’autorità giudiziaria per per rissa aggravata e lesioni personali aggravate.