Un banale litigio automobilistico finito in sparatoria. A fare fuoco, contro un’auto con a bordo donne e bambini, un ragazzo minorenne. Questa mattina nei suoi confronti, è stata eseguita dalla Polizia di Stato, su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, un’ordinanza del collocamento in Istituto Penale. Il ragazzino è indiziato dei reati di tentato omicidio e porto di arma comune da sparo.

Napoli, lite nel traffico finisce in sparatoria: minorenne fa fuoco contro padre di famiglia

La vicenda risale allo scorso 15 ottobre quando, in via Amerigo Vespucci, all’epilogo di un banale diverbio per questioni di viabilità, M.A. ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo dell’auto FIAT 500 condotta dalla vittima ferendola alla mano sinistra e di striscio alla gamba sinistra.

L’aggressore è stato del tutto incurante che a bordo della vettura fossero presenti anche donne e bambini. Le indagini svolte da parte della Squadra Mobile, hanno consentito di acquisire numerosi elementi indiziari a carico dell’indagato. Si tratta dell’ennesimo episodio che documenta la facilità con cui molti minori accedono all’uso delle armi in città per poi usarle per futili motivi, anche nell’ambito di diverbi intercorsi con sconosciuti.