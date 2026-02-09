Una lite tra extracomunitari si stava per trasformare in tragedia. Nella tarda serata di ieri a Napoli, domenica 8 febbraio, i Carabinieri della PMZ e del Nucleo Operativo Stella hanno arrestato due cittadini marocchini di 26 e 31 anni con l’accusa di tentato omicidio.

Napoli, lite finisce nel sangue: due arresti per tentato omicidio

I due uomini, irregolari sul territorio nazionale e senza fissa dimora, sono stati sorpresi in piazza Leone poco dopo aver accoltellato un connazionale di 27 anni. Anche la vittima risulta irregolare e senza dimora. Dopo l’aggressione, i due presunti responsabili hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati dai carabinieri dopo un breve inseguimento. I militari dell’Arma sono intervenuti rapidamente, evitando conseguenze ancora più gravi.

Trasferimento in carcere e indagini in corso

I due arrestati sono stati trasferiti in carcere, dove restano a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio. Sono in corso le indagini per chiarire il movente dell’aggressione e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.