Attimi di paura ieri sera nel cuore del centro storico di Napoli, dove una lite familiare è degenerata causando il ferimento di una 48enne. La donna, D.C., titolare di una storica pizzeria molto frequentata sia da napoletani che da turisti, è stata accoltellata al torace durante un acceso diverbio domestico.

Napoli. Lite familiare finisce nel sangue: accoltellata titolare di nota pizzeria del centro storico

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti delle forze dell’ordine, l’accoltellamento sarebbe stato compiuto da una persona a lei vicina, presumibilmente un familiare, al culmine di una discussione sfociata in violenza. Subito soccorsa, la 48enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove i medici hanno suturato una profonda ferita sul lato destro del torace. Fortunatamente, le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

La polizia sta indagando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e per identificare con certezza l’autore del gesto. Al momento non si esclude nessuna pista, anche se l’ipotesi prevalente resta quella del conflitto familiare.