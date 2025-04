Momenti di terrore ieri pomeriggio a Napoli, in via G. Tappia, durante la tradizionale processione in onore della Madonna dell’Arco. Due uomini, di 23 e 31 anni, sono rimasti feriti da colpi di arma da fuoco esplosi da un individuo al culmine di una lite scoppiata tra alcune donne.

Napoli, lite durante processione della Madonna dell’Arco finisce in sparatoria: feriti due uomini

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre era in corso il litigio, un uomo è giunto sul posto a bordo di un’auto. Dopo essere sceso dal veicolo, avrebbe impugnato una pistola e aperto il fuoco, colpendo i due uomini che stavano assistendo alla processione.

Le vittime sono state immediatamente soccorse e trasportate in ospedale: uno è stato ricoverato all’ospedale del Mare di Ponticelli, l’altro al Vecchio Pellegrini. Fortunatamente, nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto indagano gli agenti del commissariato Vicaria di Napoli, impegnati nelle ricerche per identificare e arrestare l’autore della sparatoria. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le motivazioni del gesto.