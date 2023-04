Ruba un telefono dalla borsa di una ragazza e si dà alla fuga. A bloccare un 49enne, ora in stato di arresto, sono stati i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli.

Napoli, le ruba il telefono e lei si mette a gridare: 49enne arrestato da finanzieri

I fatti sono avvenuti lungo Corso Umberto I. I baschi verdi, impegnati in servizio di controllo del territorio, sono stati attirati dalle grida d’aiuto di una giovane di 19 anni. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza era appena uscita da un negozio quando un uomo le ha sottratto il telefono dalla borsa, tentando poi di fuggire con la refurtiva tra le mani. Caso ha voluto che in quel momento transitassero i finanzieri i quali, attirati dalle urla della 19enne, sono accorsi in suo aiuto.

Ai baschi verdi la giovane ha spiegato cosa era successo pochi istanti prima e così i militari si sono messi sulle tracce del ladro. Nel giro di pochi minuti, il 49enne è stato poi rintracciato sul Corso Umberto I e fermato dai finanzieri. Nei suoi confronti è scattato l’arresto ed ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il telefono, invece, è stato restituito alla proprietaria.

Leggi anche