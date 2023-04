Pasquetta di sangue a Napoli. Sei persone sono state colpite e ferite con dei cocci di bottiglia in distinti episodi avvenuti nella notte. Ad agire probabilmente gli stessi malviventi che, nel tentativo di rapinare i passanti, li hanno aggrediti con dei frammenti di vetri lasciandoli, in tutti casi, tramortiti ed esangui a terra.

Napoli, banda dei cocci di bottiglia in azione: ferite sei persone

La prima aggressione si è consumata in via Carrera Grande, nel quartiere San Lorenzo. Vittima un 27enne di origine pakistana, il quale sarebbe stato avvicinato da due persone – entrambi di origine straniera – che, senza un apparente motivo, lo avrebbero colpito al torace con dei cocci di bottiglia. Trasportato al vecchio Pellegrini, il giovane se la caverà con 10 giorni di prognosi. Sul caso indagano i Carabinieri della compagnia Napoli-Stella.

Ferito un 18enne

Poco dopo mezzanotte i Carabinieri della stessa compagnia sono intervenuti di nuovo al pronto soccorso dell’ospedale della Pignasecca per un‘altra persona ferita. Da una prima ricostruzione, ancora da verificare, pare che un 18enne del Marocco sia stato avvicinato da due persone in Piazza Garibaldi che avrebbero tentato di rapinarlo del proprio smartphone. La vittima avrebbe reagito per poi essere colpita alla testa con una bottiglia di vetro. Il 18enne è in osservazione per un trauma cranico.

Tre persone aggredite in un tentativo di rapina

All’1 e 40 i militari della stazione di San Giovanni a Teduccio, insieme ai colleghi del nucleo radiomobile di Napoli, hanno raggiunto l’ospedale Villa Betania dopo aver ricevuto una segnalazione di tre persone ferite.

Pare che poco prima i tre – un 56enne, un 29enne e un 19enne, tutti del posto e già noti alle forze dell’ordine – mentre si trovavano lungo il Corso Umberto I, nei pressi di una farmacia dove stavano per entrare, sarebbero stati accerchiati da un gruppo di cittadini stranieri che avrebbero tentato di rapinarli.

Alla reazione delle vittime gli aggressori li avrebbero colpiti in più parti del corpo con dei pezzi di vetro ricavati da una bottiglia. Il 56enne è stato dimesso con 5 giorni di prognosi; il 29enne, invece, se la caverà con 18 giorni mentre il 19enne con 10.

40enne colpito con dei cocci di bottiglia

Un’altra persona è giunta ferita all’ospedale Pellegrini, intorno all’1 e 50, dopo aver subito anche lei un tentativo di rapina. Si tratta di un 40enne della Nigeria.

L’uomo, mentre passeggiava in piazza Garibaldi, sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti. Questi lo avrebbero aggredito sempre con dei cocci di bottiglia per poi sottrargli il telefono e del denaro. Il 40enne è ancora in osservazione per “frattura della mandibola e ferita da taglio al volto’’.

Su tutti e quattro gli episodi indagano i Carabinieri: si cerca, infatti, di capire se siano collegati tra loro e se ad agire siano gli stessi banditi. Nelle prossime ore gli uomini della benemerita potrebbero sequestrate le immagini delle telecamere di videosorveglianza nei luoghi in cui si sono verificate le aggressioni al fine di ricostruire le dinamiche e individuare i responsabili.