Due ore fa circa i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in largo sermoneta dove era in sosta un autobus ANM della linea 140. In via Mergellina, poco prima, uno sconosciuto avrebbe lanciato un lucchetto contro uno dei vetri lato sinistro del veicolo.

Napoli, lanciano lucchetto contro vetro autobus: 15enne ferita agli occhi

Le schegge hanno colpito e ferito agli occhi una passeggera 15enne. La ragazzina è stata trasportata all’ospedale Pellegrini ed è ora nel reparto oculistico. Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma di Napoli per identificare il balordo autore del gesto.

Intanto la notizia ha già scatenato le prime reazioni. A lanciare un grido d’allarme sulla sicurezza i sindacati: “Dalle prime notizie – afferma Marco Sansone del Coordinamento Regionale USB Lavoro Privato – pare si sia trattato di un gesto da parte di un folle, apparentemente senza alcun motivo. L’ennesimo episodio in cui i lavoratori front line ed i mezzi dell’ANM vengono presi di mira da parte di qualcuno, non possono che portarci a pretendere maggiore presidio del territorio a garanzia della sicurezza da parte degli organi competenti”.