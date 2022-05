Lanciano acido da uno scooter in corsa e ustionano due sorelle. E’ il dramma che si è consumato questa notte a Napoli, lungo corso Amedeo di Savoia. Le vittime sono ricoverate presso il centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli.

Napoli, ustionate da acido lanciato da tre ragazze in scooter: gravi due sorelle

Non solo coltelli e pistole, ma anche i liquidi urticanti fanno il loro ingresso nella galleria degli orrori che sta caratterizzando la movida partenopea. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia di Stato, due sorelle – di 24 e 17 anni – originarie del violetto dei Cinesi, nel rione Sanità, stavano passeggiando lungo corso Amedeo di Savoia quando sarebbero state intercettate da uno scooter con a bordo tre ragazze.

Il “branco rosa” avrebbe preso di mira le giovanissime all’altezza del civico 249, spiega Il Mattino. La conducente del motoveicolo avrebbe rallentato per consentire alle altre due di scagliare contro le vittime un liquido acido. Le tre poi sono scappate in direzione Museo lasciando le sorelle ferite in strada. Il lancio della sostanza ha provocato ferite alla guancia, al naso e agli arti superiori. Solo per un miracolo non ha raggiunto le orbite oculari.

Si indaga

Immediatamente soccorse, le ragazze sono state trasportate al Cardarelli e ricoverate nel centro ustionati. Non sono in pericolo di vita. Sul caso indaga la Polizia di Stato della Questura di Napoli. Occorrerà capire se si tratti di una spedizione punitiva ai danni delle vittime per battibecchi o alterchi intervenuti nei giorni scorsi, oppure se il folle raid messo a segno nella notte tra domenica e lunedì sia il frutto di un’iniziativa sconsiderata senza un movente preciso. Decisive saranno le dichiarazioni rese dalle due sorelle.