Una donna di 53 anni ha tentato di parcheggiare la sua auto nelle strisce blu di via Caracciolo a Napoli, ma è stata aggredita da un uomo che aveva riservato il posto con una sedia.

Napoli, lancia sedia contro auto per impedire parcheggio in via Caracciolo: la denuncia di una donna

Quando la donna ha protestato, l’uomo l’ha insultata e ha lanciato la sedia contro la sua auto. La donna ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, spiegando: “Ho provato a parcheggiare l’auto, ma lui si è avvicinato dicendomi che il posto era già occupato dalla sedia. Alle mie proteste, ha afferrato la sedia e l’ha lanciata contro la mia auto.”

La 53enne ha anche riferito ai militari dell’Arma che non è la prima volta che ha difficoltà a parcheggiare in quella zona. Un mese fa, un’altra persona le aveva chiesto dei soldi per il posteggio.