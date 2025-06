Macerata Campania. Perseguita una donna sconosciuta e le lancia acido sull’auto

Non la conosceva, non c’era alcun legame tra loro. Eppure l’ha perseguitata per mesi, fino a danneggiarle l’auto con dell’acido. È finito con un arresto l’incubo di una donna casertana, vittima di un 43enne di Recale, arrestato nel pomeriggio di ieri, domenica 29 giugno, dai carabinieri della Stazione di Macerata Campania con l’accusa di atti persecutori.

L’uomo avrebbe agito in modo ossessivo: prima i danneggiamenti — parabrezza rotto, graffi alla carrozzeria — poi, la sera del 25 giugno, il gesto più grave, con il lancio di un liquido corrosivo sull’auto parcheggiata, danneggiando anche l’interno del portabagagli. La donna, terrorizzata, ha presentato denuncia e manifestato la volontà di lasciare casa per paura di nuove aggressioni.

Le indagini, partite immediatamente, hanno consentito ai militari dell’Arma di raccogliere filmati e prove schiaccianti. L’uomo, infatti, era spesso in appostamento nei pressi dell’abitazione della vittima, senza alcuna giustificazione. Portato in caserma, non ha saputo spiegare le ragioni della sua condotta.

Ora si trova rinchiuso nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa di convalida. Le indagini proseguono per accertare se ci siano stati episodi simili anche in passato.