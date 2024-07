Ruba un borsello a un turista peruviano sul lido di Mappatella Beach, vicino alla rotonda Diaz, sul lungomare di Napoli. Un 31enne di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia Centro. La refurtiva, un borsello con cellulare, documenti e oggetti personali, è stato restituito al proprietario.

Napoli, ladro tra gli ombrelloni del lido Mappatella: arrestato dopo il furto di un borsello

Il borsello del turista era poggiato sugli scogli mentre il suo proprietario era lontano a qualche metro di distanza a godersi la più classica delle cartoline napoletane. Il 31enne Mohamed Aouadi, intanto, si aggirava tra i turisti e i bagnanti a caccia di vittime. Dopo aver adocchiato il bersaglio, ha afferrato il borsello ed è scappato.

Ad accorgersi del furto, però, non è stato il turista peruviano, bensì i carabinieri in borghese che si trovavano sul posto per prevenire questi tipi di reati. I militari hanno inseguito così il 31enne a piedi per più di un chilometro sotto il sole finché non lo hanno bloccato. Il ladro ha provato ad opporre anche resistenza colpendo i carabinieri. Dovrà ora rispondere di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.