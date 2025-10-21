Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un giovane algerino di 26 anni con l’accusa di rapina impropria e lo ha denunciato per furto in abitazione. Era stato sorpreso dal proprietario ma è stato inseguito e poi bloccato dai poliziotti.

Napoli, ladro di appartamento sorpreso dal proprietario ai Ponti Rossi: inseguito e arrestato

Secondo quanto riferito dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, l’arresto è avvenuto durante un normale servizio di controllo del territorio. La Sala Operativa aveva ricevuto una segnalazione di un furto in via Gradini Ponti Rossi, dove gli agenti si sono recati tempestivamente.

Sul posto, gli uomini della Polizia hanno notato un uomo inseguire un altro indicandolo come autore della rapina. Gli agenti hanno prontamente bloccato il fuggitivo, accertando che poco prima si era introdotto in un appartamento sottraendo un portafogli da un cappotto. Scoperto, l’uomo aveva spinto a terra la vittima per tentare la fuga.

Ulteriori accertamenti hanno rivelato che lo stesso individuo, nei giorni precedenti, era già entrato nella medesima abitazione, sottraendo un altro portafogli. L’arresto è stato convalidato. Proseguono le indagini per verificare altri episodi simili.