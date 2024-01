La sfida tra Napoli e Fiorentina apre le Final Four della Supercoppa Italiana a Riad. Emergenza in difesa per Mazzarri, mentre in attacco occasione per Simeone che sarà titolare al centro dell’attacco.

Scelte obbligate per Mazzarri

L’allenatore degli azzurri deve fare sempre i conti con i problemi in difesa: scelte obbligate, dunque, con Juan Jesus partner di Rrahmani e Mario Rui a sinistra. In mezzo c’è il dubbio Cajuste che dovrebbe farcela a partire dal 1′ minuto. Al centro del tridente offensivo Simeone sarà titolare, con Raspadori in panchina. Italiano conferma dal 1′ Beltran, con un dubbio nel ruolo di ala sinistra: Brekalo è favorito su Sottil

Il nuovo format e dove vederla in TV

Si gioca stasera 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 allo stadio Al-Awwal Park Stadium di Riad, in Arabia Saudita, e sarà trasmessa in TV in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Si gioca in gara secca: in caso di parità al 90′ si andrà ai calci di rigore, senza supplementari.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. Allenatore: Italiano.