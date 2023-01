Voleva avere a tutti i costi un rapporto intimo con la fidanzata sui binari della stazione metropolitana. Quando lei si è rifiutata, ha cominciato a colpirla al volto e ha tentato di spogliarla. E’ con l’accusa di violenza sessuale e lesioni che un 36enne è stato denunciato.

Napoli, la ragazza si rifiuta di farlo con lui sui binari della metro: lui la prende a pugni

Una perversione o una fantasia insolita hanno spinto l’uomo a chiedere alla sua compagna di fare sesso sui binari della metro. Prova ad abbassarle i pantaloni, vuole sentire il brivido di farlo in una condizione di pericolo, con i treni in arrivo e in partenza. Lei si dimena, non ne vuole sapere: è troppo pericoloso. Lui a quel punto va in escandescenze: la prende a pugni, l’aggredisce, prova a violentarla.

La ragazza riesce però a divincolarsi e a scappare all’esterno della stazione. Quando i poliziotti l’hanno soccorsa aveva il volto tumefatto. Il 36enne è stato rintracciato e denunciato in via Giulio Cesare, a Fuorigrotta. A finire nei guai un 36enne di origini straniere che era ancora sul posto. È stato denunciato per violenza sessuale e lesioni. I due, entrambi irregolari, sono stati inoltre denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.