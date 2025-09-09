Napoli, la pastry chef Maria De Vito tra le protagoniste del back stage del concerto di Sal Da Vinci

Napoli. In Piazza del Plebiscito a Napoli, il concerto dell’artista Sal Da Vinci ha visto un’eccellenza campana tra i protagonisti nel backstage.
La rinomata pastry chef Maria De Vito, con il suo laboratorio Sweet Chocolate di via San Vito a Giugliano, ha deliziato gli ospiti nel dietro le quinte dell’evento con le sue prelibatezze dolciarie.
Le sue creazioni sono state apprezzate da un parterre di celebrità, tra cui Stefano De Martino, Gigi D’Alessio, Serena Brancale, Fausto Leali, Raf, Clementino e Paolo Bonolis.
La partecipazione di Maria De Vito a questo evento di grande risonanza conferma il talento e la professionalità che la rendono un punto di riferimento nell’alta pasticceria del territorio. Un successo che porta il gusto e l’arte della professionista De Vito nuovamente sullo scenario nazionale.