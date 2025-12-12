I carabinieri della stazione di Rione Traiano hanno arrestato un 46enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo si è presentato spontaneamente in caserma intorno alle 22.15, in evidente stato di agitazione, dopo un violento litigio con la moglie, causato – a suo dire – dalla scoperta di presunti tradimenti.

Napoli, la moglie gli confessa il tradimento: lui va dai carabinieri e si fa arrestare per droga

Durante il colloquio con i militari, il 46enne ha estratto dalla tasca un involucro contenente circa 50 grammi di cocaina. Il successivo narcotest ha confermato la natura della sostanza. A seguito di un controllo più approfondito, i carabinieri hanno rinvenuto nella sua borsa a tracolla altri 5 grammi di cocaina e 260 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

L’uomo ha dichiarato che la droga era destinata allo spaccio al dettaglio e che il denaro sequestrato proveniva dall’attività illecita. Al termine delle formalità di rito, il 46enne è stato arrestato e condotto in camera di sicurezza, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del giudizio di convalida. La decisione sarebbe maturata dopo una lite con la coniuge nel corso della quale la donna avrebbe rivelato diversi tradimenti coniugali. “Voglio evitare di fare un guaio”, avrebbe detto l’uomo, sudato e con voce tremante, ai carabinieri.