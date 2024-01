Lei è Nunzia Giuliano. Figlia di Carmine Giuliano, morto nel 2004 ed ex boss di Forcella. Negli ultimi giorni ha lanciato su TikTok un’operazione nostalgia che è sfociata nel merchandising: profumi in memoria del padre dal nome “O Liò”, esattamente il soprannome con cui il capoclan più temuto del centro storico era conosciuto tra i vicoli del capoluogo partenopeo.

Napoli, la figlia di Carmine Giuliano lancia la linea di profumi “O Liò” dedicata al papà

Nunzia sui social non nasconde la sua ammirazione per il papà né mostra vergogna per i crimini di cui il boss di Forcella si è macchiato: «Nella mia vita non ho mai sofferto niente, non mi sono mai sentita piccola, sono caduta tante volte e mi rialzo sempre», ha detto su Tik Tok.

Dopo un po’ di foto amarcord che hanno scatenato i commenti di qualche nostalgico degli anni ’80, la donna ha deciso di trasformare l’omaggio social al papà in un prodotto per il mercato. «Acquistando questo state dando rispetto a mio padre», dice presentando il profumo.

“Extrait de Parfum” ha lo stemma che ritrae il re della giungla stilizzato oro con una corona in testa. Ad accorgersi dell’operazione è stato Arnaldo Capezzuto, giornalista napoletano che da decenni segue storia ed evoluzione sociale e giudiziaria dei Giuliano di Forcella. «Voi avete ricevuto rispetto da mio padre frutto di quello che il mio papà ha seminato – chiosa Nunzia Giuliano – . Voi siete una prova evidente. Voi siete il popolo, la bocca della verità».