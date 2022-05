E’ stata già ribattezzata la truffa del carroattrezzi: girano con un finto mezzo del Comune utilizzato normalmente per la rimozione forzata dei veicoli per portare via l’auto desiderata e portarla via. Succede tra Napoli e provincia. E a documentarlo sarebbe un video apparso sulla pagina del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Truffa del carroattrezzi per rubare auto: il video

Nel filmato pubblicato dal politico si vedono due soggetti che si aggirano in orario serale o notturno in una strada semi-deserta della periferia partenopea. Non è chiaro se sia il capoluogo o un’arteria provinciale. Uno dei due guida il carroattrezzi mentre l’altro passeggia con aria circospetta. Una voce fuori campo, che è quella dell’autore del video, presumibilmente fermo su un balcone, spiega che sarebbero già quattro le auto portate via nella stessa zona con questa tecnica.

I malviventi approfitterebbero della scarsa attenzione che le persone e i passanti prestano nei confronti di un carroattrezzi per caricare una macchina e portarla via. “Francesco, questi ripresi nel video pare siano ladri che utilizzerebbero un carroattrezzi illegale per rubare auto indisturbati“, spiega l’utente che ha inviato la clip al consigliere regionale Borrelli. Sotto al post sono apparsi subito decine di commenti di cittadini allarmati, che vorrebbero acquisire dettagli maggiori e soprattutto informazioni circa l’eventuale segnalazione dell’episodio alle forze dell’ordine.