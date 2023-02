È comparso qualche ora fa un post di denuncia sulla pagina Facebook del parlamentare di Europa Verde, Francesco Emilio Borelli. Una donna, attraverso un video con tanto di foto, avrebbe segnalato al politico napoletano un uomo che si aggirerebbe tra le strade di via Foria, Sanità, Posillipo alla ricerca di donne da violentare e bambini da adescare con la scusa di un regalo.

Napoli: “Questa persona prova a violentare donne e bambini”, la denuncia sulla pagina di Borrelli

La donna racconta di essere stata vittima di un tentativo di aggressione da parte del giovane e, solo grazie all’aiuto del marito che era a telefono con la donna, sarebbe riuscita a sfuggire dalle molestie: “Con la scusa di un regalo si è avvicinato alla mia auto e mi ha inseguito”.

Poi il racconto prosegue: “Voleva toccarmi ma fortunatamente avevo il finestrino chiuso ed ho iniziato ad urlare e bussare con l’auto in mezzo al traffico”. Su quanto accaduto, come spiega Borrelli, sarebbero state avvertite le autorità e ci sarebbero in corso delle indagini per appurare la veridicità dei fatti.