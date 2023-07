Nei guai Rita De Crescenzo. La nota TikToker – secondo Cronache di Napoli – è stata denunciata per false dichiarazioni a pubblico ufficiale.

Napoli, Rita De Crescenzo nei guai: fermata al porto col figlio e denunciata

Secondo quanto ricostruito dalla Questura, la 45enne era col figlio al porto di Napoli per imbarcarsi su una nave da crociera. Sono intervenuti la polizia di Frontiera, la polizia marittima e gli agenti del commissariato San Ferdinando.

Avrebbe infatti presentato al Comune una denuncia di smarrimento della carta di identità del figlio per chiederne una nuova. Il documento, però, non era smarrito ma regolarmente custodito presso la comunità dove il giovane dovrebbe trovarsi. Da qui l’accusa di false dichiarazioni a pubblico ufficiale.

La questione della patria potestà

Insieme al figlio, con la TikToker c’era anche il compagno. La situazione familiare della 45enne non è delle migliori: ha infatti perso la patria potestà sul figlio ed è in corso un procedimento presso il tribunale dei Minorenni. Sempre secondo quanto riporta Cronache di Napoli, la De Crescenzo, nonostante abbia perso la patria potestà, può stare in compagnia del figlio minore ma non vanta diritti legali su di lui. Per questo è stata trovata in sua compagnia al porto.

I servizi sociali – in virtù del procedimento in corso – avrebbero imposto al giovane una comunità nel Salernitano. Ma lui non ci è mai andato. In verità ci era stato solo all’inizio per tre giorni, circa un anno fa. Poi era andato via e non è più tornato nella comunità.