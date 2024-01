Per chi non bazzica Tik Tok sono nomi che dicono poco o nulla. Ma Loredana Belluno, sul social cinese, vanta un seguito di quasi 200mila followers. Sono tantissimi i video che pubblica quasi con cadenza quotidiana. E nei filmati non manca neanche il marito, Luigi Sorrentino, noto pregiudicato del Rione Traiano. La coppia questa mattina è finita in manette dopo una perquisizione lampo dei carabinieri.

Napoli, la coppia social del lusso in manette: da Tik Tok al carcere dopo blitz

Marito e moglie condividevano momenti della loro vita quotidiana su un seguitissimo profilo. Balletti in casa, selfie in auto o una semplice visita del loro cane dal veterinario. Nel racconto della quotidianità, che includeva anche i figli, Sorrentino e Belluno mostravano poi il loro appartamento, arredato in stile rigorosamente kitsch, con bagni in marmo nero e stanze tappezzate di parati in fantasia Versace.

Dettagli che non passavano inosservati e che attiravano l’attenzione degli utenti. L’ostentazione del lusso passava anche attraverso l’esibizione di vestiti, gioielli sfarzosi e orologi di pregio. E proprio gli orologi sono tra il materiale trovato e sequestrato nel corso del blitz messo a segno dai carabinieri di Napoli insieme a 20mila euro in contanti e decine di dosi di cocaina.

Doppia operazione

La perquisizione che ha incastrato la coppia social è avvenuta nell’ambito di un’altra operazione che ha portato all’arresto di quattro persone del clan Troncone accusate di imporre il pizzo ai commercianti e agli ambulanti della zona. Ma Belluno e Sorrentino non sono nuovi alla giustizia: nel 2017 finirono in manette sempre perché trovati in possesso di droga. La donna è tra l’altro figlia di un ex boss della NCO, Vincenzo Belluno detto “Squaglietta”, vecchio referente della camorra cutoliana al rione Traiano di Napoli.