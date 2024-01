Autista del bus Anm scende per chiedere all’automobilista a bordo di una Mercedes di spostarsi dalla fermata del bus: viene insultato e investito. È il drammatico e surreale episodio avvenuto in piazza Amedeo a Napoli.

Napoli, invita automobilista con Mercedes a spostarsi dalla fermata: autista Anm insultato e investito

A denunciare l’accaduto è Marco Sansone, sindacalista dell’Usb: “Questa mattina, intorno alle 9.15, un operatore d’esercizio dell’ANM alla guida della linea NC, non riuscendo ad attestarsi in sicurezza, come sempre, presso il capolinea di Piazza Amedeo a causa delle auto ferme in sosta vietata, è sceso dall’autobus ed ha chiesto ad un uomo a bordo di una Mercedes di spostarsi per permettergli di occupare con l’autobus l’apposita area delimitata dalle strisce gialle”, racconta Sansone.

Il sindacalista continua: “L’autista della Mercedes, dopo essere uscito dall’auto ed aver aggredito verbalmente l’operatore d’esercizio, reo di averlo disturbato mentre era al telefono, rientrava in auto e ripartiva repentinamente, investendo il conducente dell’autobus con la fiancata dell’auto. Quest’ultimo veniva sbalzato al suolo tra l’incredulità delle persone che dovevano salire sull’autobus, mentre l’uomo in Mercedes si allontanava frettolosamente”.

Il conducente del pullman è stato trasportato all’Ospedale Fatebenefratelli. Il lavoratore, prosegue Sansone, seppur claudicante per l’impatto con l’auto, si è rialzato e si è messo in contatto con la centrale operativa, la quale prontamente ha inviato l’Addetto all’Esercizio di turno in Piazza Amedeo per mettere l’autobus in sicurezza. Denunciato l’accaduto anche alle forze dell’ordine.