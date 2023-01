Paura a Napoli dove un ragazzo di 34 anni, con problemi di tossicodipendenza, ha investito e quasi ucciso la madre pur di ottenere i soldi per acquistare la droga. L’uomo è stato tratto in arresto dai Carabinieri che lo hanno fermato 200 metri dopo l’incidente.

Orrore a Napoli, si mette alla guida dell’auto e investe la madre: 34 arrestato dai Carabinieiri

Erano da poco trascorse le ore 22 di ieri, mercoledì 11 gennaio quando l’uomo ha iniziato ad assumere atteggiamenti minacciosi nei confronto della madre per estorcerle del denaro per acquistare della droga. Dopo la lite il 34enne si era messo alla guida dell’auto della madre per allontanarsi da casa di via Giovanni Brancaccio. La povera donna ha tentato di fermarlo ma lui ha spinto il piede sull’acceleratore e l’ha investita.

Decisivo l’intervento dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli allertati dal 112. I militari dell’arma lo hanno raggiunto 200 metri più avanti, in via Vicinale dei Monti, e lo hanno tratto in arresto. L’uomo ora è in carcere, mentre la vittima ha riportato contusioni alla gamba sinistra giudicate guaribili in 5 giorni.