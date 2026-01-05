Notte di violenza ai Quartieri Spagnoli di Napoli, dove Gianluca Pisacane, 28 anni, fratello dell’allenatore del Cagliari Fabio, è rimasto ferito alle gambe da colpi di pistola. L’episodio si è verificato dopo le 3 del mattino, nei pressi del ristobar gestito dal giovane.

Napoli, interviene per sedare rissa tra donne: gambizzato fratello di Pisacane

Secondo una prima ricostruzione, nel corso della serata all’interno del locale sarebbe scoppiata una lite che avrebbe coinvolto alcune ragazze. Pisacane sarebbe intervenuto per difendere una propria dipendente durante un’accesa discussione con tre donne, poi degenerata in uno scontro. Dopo momenti di forte tensione, la situazione sembrava essersi calmata.

L’agguato dopo la chiusura del locale

Una volta chiuso il ristobar, Gianluca Pisacane si sarebbe allontanato insieme al padre di 68 anni, quando tre uomini lo avrebbero avvicinato. Uno di loro ha esploso tre colpi di pistola, ferendo il 28enne alle gambe. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Pellegrini, dove è stato medicato: le sue condizioni non sono gravi. In merito al coinvolgimento del padre nella colluttazione, Fabio Pisacane ha smentito questa circostanza in un messaggio pubblico, ringraziando per la solidarietà ricevuta.

Indagini della Polizia

Sono ora in corso le indagini della Polizia, che puntano a identificare i tre uomini del commando e le donne coinvolte nella lite. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e immagini di videosorveglianza per chiarire l’esatta dinamica e le cause del litigio.