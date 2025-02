È allarme nelle mense scolastiche di Napoli, dove i genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo Miraglia di piazza Nazionale hanno denunciato la presenza di insetti nei piatti serviti ai loro figli.

Napoli. Insetti nei piatti della mensa scolastica: scoppia la protesta dei genitori

Le segnalazioni, corredate da foto e video, mostrano chiaramente i corpi estranei tra il cibo, con dettagli inquietanti come le zampe dell’insetto visibili tra i resti del pasto.

L’episodio ha destato immediato scalpore tra le famiglie, che si sono rivolte ai media per denunciare pubblicamente quanto accaduto. Secondo le testimonianze, gli insetti non sarebbero stati presenti soltanto nei piatti ma sarebbero stati trovati anche negli involucri del cibo distribuito agli studenti.

La situazione sembra non riguardare soltanto l’istituto Miraglia. Sui social, infatti, emergono segnalazioni analoghe anche dall’Istituto Comprensivo Bovio, situato nei pressi di Porta Capuana, non lontano da piazza Nazionale. Un genitore ha pubblicato una storia su Instagram invitando a non mandare i bambini a scuola “a causa del cibo scadente e fino a quando non avremo la certezza di un pasto sano”. La denuncia riporta addirittura la presenza di “vermi nella mensa”.