Sono stati identificati e denunciati quattro ragazzi, tra maggiorenni e minorenni, ritenuti responsabili della brutale aggressione avvenuta martedì sera in via Giambattista Marino, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli.

Napoli, ingegnere aggredito davanti alla madre e ai figli: identificati quattro giovani

La vittima è un ingegnere 47enne, colpito con calci e pugni sotto gli occhi della madre anziana e dei suoi due figli di 14 e 10 anni. L’uomo ha riportato gravi lesioni: frattura dello zigomo, trauma cranico, naso rotto e rischia di perdere un occhio.

Trasportato d’urgenza al Cardarelli, è ancora in cura. Sulla vicenda è intervenuto anche il fratello, Sergio Lomasto, consigliere municipale, che ha denunciato la violenza cieca, i ritardi nei soccorsi e la crescita di episodi legati alle baby gang.

Il caso ha scosso profondamente il quartiere, accendendo gli appelli per una maggiore sicurezza. Le forze dell’ordine, già attente alla zona, stanno acquisendo le immagini delle telecamere per ricostruire l’accaduto.